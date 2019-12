Pete Townshend, guitarrista e co-fundador dos ingleses The Who, acredita que a sua banda inventou o heavy metal em 1970, com o álbum "Live at Leeds", e que as bandas que vieram a seguir, especialmente os Led Zeppelin, os copiaram. "Inventámos o heavy metal com o 'Live at Leeds', começa por dizer o músico numa entrevista ao jornal Toronto Sun.

"Fomos copiados por tantas bandas, principalmente pelos Led Zeppelin", continua, "bateria pesada, baixo pesado, guitarra pesada e algumas dessas bandas, como o Jimi Hendrix, por exemplo, faziam-no muito melhor do que nós". "Os Cream, com o Eric Clapton e o Jack Bruce e Ginger Baker, apareceram em '67, o mesmo ano que o Jimi Hendrix, e, de certa forma, roubaram a nossa coroa".

A concluir, Townshend, acrescenta ainda: "portanto, quem quiser ouvir aquela antiga sonoridade heavy metal, podem ir ouvir uma série de bandas. Não tem a ver com aquilo que podemos fazer hoje. Mesmo que quiséssemos, nunca esteve no topo da minha lista de desejos".