Os My Chemical Romance divulgaram uma série de novos símbolos, levando os fãs a especular que um novo álbum possa estar a caminho.

Os símbolos fazem parte da sua nova linha de merchandising, colocada à venda no primeiro concerto após a reunião da banda, na passada sexta-feira.

Os símbolos, que segundo os My Chemical Romance significam "coragem", "clareza", "sacrifício" e "devoção", já haviam sido publicados pela banda aquando do anúncio da reunião.

Há quem diga que cada símbolo representa uma carta do Tarot, explicando aquilo que vai na cabeça dos My Chemical Romance, e também há quem veja ali uma representação de cada um dos álbuns da banda - e a indicação de que o quinto está a caminho.

Na sexta-feira, em Los Angeles, o grupo apresentou-se sem o seu tradicional visual emo, com o vocalista Gerard Way a interagir bastante com o público presente, fazendo piadas e agradecendo a sua presença. "Se este é o vosso primeiro concerto dos My Chemical Romance, escolheram um concerto ótimo para ver", afirmou.

Os My Chemical Romance irão agora andar em digressão em 2020, tendo para já anunciado algumas datas na Ásia e Oceânia. A Europa, por enquanto, está de fora.