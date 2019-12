O vocalista dos National, Matt Berninger, foi convidado especial do programa infantil "Helpsters", da Apple TV+.

Juntamente com as criaturas de peluche da série, Matt fez um rap sobre "palavras longas": "Gosto de palavras longas e de as recitar / Das páginas e páginas que preciso para as escrever", canta.

Veja o vídeo:

Recorde-se que os National irão dar o seu 18º concerto em Portugal no dia 21 de junho, no festival Rock In Rio-Lisboa. Recentemente, a banda atuou no Campo Pequeno.