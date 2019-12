Boy Harsher e Pinegrove são as duas novas confirmações para o festival Vodafone Paredes de Coura, que regressa ao Minho para aquela que será a 28ª edição entre os dias 19 e 22 de agosto do próximo ano. Estes dois novos nomes juntam-se aos já confirmados Pixies, Idles, Daughter ou Parquet Courts.

A dupla norte-americana Boy Harsher, composta por Jae Matthews e Augustus Muller, começou a dar que falar em 2016 com as batidas minimalistas do seu eletropop no álbum "Yr Body is Nothing", tendo regressado este ano com "Careful", disco que inclui os singles 'LA', 'Fate' ou 'Come Closer'. Os Pinegrove trazem também consigo a promessa de um novo álbum para apresentar: "Marigold" chega às lojas em janeiro de 2020.

Os passes gerais para o festival minhoto estão à venda nos locais habituais por €95 euros, estando também disponíveis em formato fã pack, pelo mesmo preço, nas lojas Fnac (incluem uma t-shirt exclusiva desenhada por Avelino Resende). Veja abaixo o cartaz confirmado até ao momento.

Pixies

Parquet Courts

Woods

Black Country

New Road

Idles

The Comet is Coming

(Sandy) Alex G

Mac DeMarco

Tommy Cash

Squid

Ty Segal & Freedom Band

Yellow Days

Daughter

Floating Points

BadBadNotGood

Boy Harsher

Pinegrove