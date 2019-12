Durante umas férias em Aspen, no estado do Colorado, a cantora brasileira Anitta cumpriu um sonho de longa data: conhecer Mariah Carey.

Anitta e Carey encontraram-se numa loja daquela cidade, um dos mais populares destinos de todo o mundo para férias na neve.

A brasileira não escondeu a emoção, brincando com Mariah Carey: "Tudo o que eu queria para o Natal era isto", afirmou. "Este é o melhor dia da minha vida!".

A autora de 'Show das Poderosas' partilhou, posteriormente, um vídeo no Instagram onde mostra esse mesmo encontro.

"Eu já falei um milhão de vezes sobre minha paixão e idolatria por ela. Nunca tive dinheiro pra ir atrás dela como a grande fã que sou", escreveu.

"Trouxe minha família pro meu lugar favorito. Passamos todas as noites cantando suas músicas. Eis que, de repente, o destino colocou a gente no mesmo lugar. O momento que eu ensaiei desde pequena pra acontecer. Cruzei com a razão pela qual eu quis ser artista e mudei a minha vida. Que sensação louca. Que presente de Natal. Não preciso de mais nada".

Veja aqui: