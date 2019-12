O serviço de streaming Hulu, ainda não disponível em Portugal, irá estrear uma nova série de televisão baseada em "Alta Fidelidade", livro do escritor britânico Nick Hornby, editado em 1995.

O livro conta a história amorosa do dono de uma loja de discos, e foi adaptada para cinema em 2000 pela mão de Stephen Frears.

O filme contava no elenco com John Cusack no papel principal, nele participando também Jack Black, Iben Hjejle e Lisa Bonet - cuja filha, Zoë Kravitz, que também é a produtora executiva da série, irá interpretar a agora dona da loja. A também filha de Lenny Kravitz será a protagonista da série.

"Alta Fidelidade" - a série - irá ainda contar com Da’Vine Joy Randolph, David H. Holmes, Jake Lacy, e Kingsley Ben-Adir no elenco. A estreia está marcada para o próximo dia de S. Valentim, 14 de fevereiro de 2020.

Veja aqui o trailer: