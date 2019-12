Um fã dos Metallica "clássicos" decidiu gravar 'Enter Sandman' como se este tema soasse a algo presente em "...And Justice For All", por muitos tido como o último álbum thrash metal da banda norte-americana.

Esta nova versão de 'Enter Sandman', construída de raiz, conta com um arranjo e produção totalmente diferentes, recorrendo à gravação original da voz de James Hetfield.

Ouça aqui o resultado: