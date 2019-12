Liam Gallagher já avançou com uma data possível para a reunião dos Oasis: 2021.

O músico foi questionado por um fã, no Twitter, sobre um possível regresso em 2020, por ocasião do 50º aniversário do festival de Glastonbury.

"Isso é demasiado cedo", afirmou. "O amiguinho [Noel Gallagher] ameaçou tirar um ano de férias, algo que recomendo. Julgo que vai descansar a mioleira, e no ano seguinte estaremos lá".

O músico referia-se a declarações recentes do irmão, Noel, que disse que iria fazer um curto hiato em 2020.