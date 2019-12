David Fonseca já cumpriu com a sua particular tradição de Natal: lançou um single novo, alusivo à época.

O músico partilhou uma versão do clássico 'White Christmas', juntamente com o seu respetivo vídeo, no qual surge a andar de bicicleta, "equipado" com umas antenas de rena.

Em anos anteriores, David Fonseca já se havia atirado a temas de Natal como 'Little Drummer Boy', 'Amazing Grace' ou 'Last Christmas'.

Juntamente com este lançamento, David Fonseca distribuiu pelo Amazing Cats Club, o seu grupo de fãs, um CD de Natal com gravações inéditas, como 'Barco Negro', de Amália Rodrigues, 'Do Ya Think I'm Sexy', de Rod Stewart e 'Futuro Eu', com Manuela Azevedo, dos Clã.

Ouça aqui 'White Christmas':