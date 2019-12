Foi anunciado um novo festival de música, em homenagem a Chester Bennington, dos Linkin Park.

O 320 Festival terá lugar em Los Angeles no dia 9 de maio, e foi anunciado pela viúva do antigo vocalista dos Linkin Park, Talinda.

A missão do festival será a de sensibilizar o público para os cuidados a ter com a saúde mental, providenciando aos presentes todos os cuidados de que precisarem para cuidar do seu estado emocional, bem como do dos seus entes queridos.

"Durante 13 anos, vi o meu marido lutar contra a depressão e o vício em drogas", afirmou Talinda. "Senti-me muitas vezes sozinha e assustada. Não sabia quais os desafios que ele enfrentava e queria informar-me - mas encontrar respostas às minhas questões, e ajuda disponível para a nossa família, foi muito difícil".

"Assim que o meu marido perdeu a sua luta, sabia que tinha de mudar a forma como se encara a saúde mental. Comecei a falar com todos os grupos de apoio que encontrei".

"Eis o que aprendi: não precisamos de mais grupos, há alguns muito bons por aí. Mas precisamos de otimizar o acesso à ajuda que se encontra disponível", continuou. "E precisamos de mudar a cultura em torno da saúde mental para que aqueles que necessitam, e os seus familiares, possam falar abertamente sobre os seus problemas, para que possam procurar a ajuda de que precisam".

Ainda não foram revelados mais detalhes sobre o festival, nem sobre o seu alinhamento.