As cinzas de Charles Manson, falecido em novembro de 2017, foram utilizadas por dois artistas norte-americanos para fazer máscaras com a sua cara.

Ryan Almighty e Rik “Sik Rik” Fisher, autores destes trabalhos, recorreram ainda a sangue humano na criação dos mesmos.

Segundo o website TMZ, Ryan Almighty usou ainda as cinzas de Manson na elaboração de uma tatuagem para um amigo seu, e pintou vários retratos com os restos mortais do líder da seita que matou a atriz Sharon Tate, em 1969.

Veja o resultado: