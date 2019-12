Uma fuga de informação permitiu saber, antes do seu anúncio oficial, os três nomes que irão encabeçar a edição de 2020 do festival de Coachella.

Segundo a revista US Weekly, pelos dois fins de semana do festival passarão não só os Rage Against the Machine, que anunciaram a sua reunião e os concertos em Coachella, mas também Frank Ocean e o rapper Travis Scott.

Estes nomes irão assim suceder a Ariana Grande, Tame Impala e Childish Gambino, que foram os cabeças de cartaz da edição de 2019.

O festival de Coachella irá realizar-se em Indio, na Califórnia, de 10 a 12 e de 17 a 19 de abril.