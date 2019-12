A Pitchfork elaborou uma lista com aqueles que diz serem os melhores álbuns metal de 2019.

Para esta publicação, os discos aqui listados ajudaram a "definir o som do metal" ao longo do ano corrente.

Da lista, organizada por ordem alfabética, destacam-se artistas como os históricos Candlemass, Inter Arma ou Sunn O))), para além de bandas menos conhecidas como as Ragana ou os Tomb Mold.

Confira aqui a lista:

Blood Incantation, Hidden History of the Human Race

Candlemass, The Door to Doom

Cloud Rat, Pollinator

Crypt Sermon, The Ruins of Fading Light

Dawn Ray’d, Behold Sedition Plainsong

Inter Arma, Sulphur English

Moon Tooth, Crux

Obsequiae, The Palms of Sorrowed Kings

Pissgrave, Posthumous Humiliation

Profetus, The Sadness of Time Passing

Ragana, We Know That the Heavens Are Empty

Sunn O))), Life Metal

Teitanblood, The Baneful Choir

Tomb Mold, Planetary Clairvoyance