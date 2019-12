Os My Chemical Romance deram esta sexta-feira aquele que foi o seu primeiro concerto em sete anos, e o primeiro de uma há muito aguardada reunião.

A banda apresentou-se sem o seu tradicional visual emo, com o vocalista Gerard Way a interagir bastante com o público presente, fazendo piadas e agradecendo a sua presença. "Se este é o vosso primeiro concerto dos My Chemical Romance, escolheram um concerto ótimo para ver", afirmou.

Durante o concerto, a vocalista dos Youth Code, Sara Taylor, subiu ao palco para interpretar 'You Know What They Do to Guys Like Us in Prison'. E o alinhamento também contou com surpresas, como 'Make Room!!!', canção que nunca havia sido tocada ao vivo pelos My Chemical Romance.

Recorde-se que a banda norte-americana irá andar em digressão em 2020, tendo para já anunciado algumas datas na Ásia e Oceânia. Confira aqui o alinhamento do primeiro concerto da reunião:

Romance / Look Alive Sunshine / The Light Behind Your Eyes / The End (medley)

I’m Not Okay (I Promise)

Thank You for the Venom

Give ‘Em Hell, Kid

House of Wolves

Summertime

You Know What They Do to Guys Like Us in Prison

Make Room!!!!

Our Lady of Sorrows

Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

Sleep

Mama

I Don’t Love You

DESTROYA

Teenagers

S/C/A/R/E/C/R/O/W

Famous Last Words

The Kids From Yesterday

Vampire Money

Helena

Welcome to the Black Parade