Os Foo Fighters lançaram esta sexta-feira mais um EP vindo diretamente dos seus arquivos.

"00979725", que juntamente com os seus antecessores age como celebração dos 25 anos da banda de Dave Grohl, conta com uma gravação ao vivo de 'I'll Stick Around', uma versão mais lenta de 'Up In Arms' e ainda uma cover de 'Requiem', dos Killing Joke.

O EP já se encontra disponível para escuta nas plataformas de streaming:

Recorde-se que os Foo Fighters irão regressar a Portugal em 2020, para um concerto que terá lugar no festival Rock In Rio-Lisboa, a 21 de junho.