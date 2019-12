Os israelitas Vini Vici são a nova confirmação para o festival de música eletrónica RFM Somnii, que regressa à Praia do Relógio, na Figueira da Foz, nos dias 10, 11 e 12 de julho. Terceiro nome anunciado para a 8ª edição do evento, os Vini Vici juntam-se assim a Dimitri Vegas & Like Mike e à DJ e produtora ucraniana Miss K8.

Vistos como os novos reis do psytrance, os Vini Vici estão neste momento na 31ª posição do ranking de melhores DJs do mundo da DJ Mag, tendo colaborado em anos recentes com Dimitri Vegas & Like Mike ('Untz Untz'), Armin Van Buuren ('Great Spirit') ou Steve Aoki ('Moshi Moshi').

Os passes para os três dias de festival estão à venda nos locais habituais por €41,85 e €90,08 (VIP). Está também à venda um pack nas lojas Fnac, em edição limitada, que por €39,90 inclui o bilhete para os três dias, uma t-shirt exclusiva, entrada mais rápida no recinto e possibilidade de ganhar um bilhete VIP.