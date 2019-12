Os Radiohead disponibilizaram toda a sua discografia no YouTube. Doravante, será possível escutar álbuns como "The Bends" ou "OK Computer" nessa plataforma.

Esta "prenda de Natal" dos Radiohead surge dias após ter sido anunciado pela Billboard que, a partir de agora, o número de streams no YouTube também contará para o total de vendas de um determinado disco nas suas tabelas.

É possível constatar que os álbuns foram publicados no YouTube em 2016, mas a plataforma etiquetou cada playlist como se estas tivessem sido criadas na passada quarta-feira. Não se sabe, também, se isto foi uma manobra dos Radiohead ou da XL Recordings, editora responsável pelo catálogo dos britânicos.

No YouTube encontram-se agora todos os álbuns de estúdio da banda, singles e respetivos lados B, EPs, álbuns ao vivo e até a reedição de "OK Computer".

A discografia oficial dos Radiohead pode ser consultada através deste link.