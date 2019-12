JOSÉ CID

Terreiro do Paço, 30 de dezembro

Entrada livre



PASSAGEM DE ANO NO TERREIRO DO PAÇO, LISBOA

31 de dezembro

Xutos & Pontapés e Ornatos Violeta

Entrada livre



PASSAGEM DE ANO NA AVENIDA DOS ALIADOS, PORTO

31 de dezembro

Miguel Araújo e Tiago Nacarato

Entrada livre



EM 2020



MANEL CRUZ

4 de janeiro - Theatro Circo de Braga

29 de fevereiro - Teatro Tivoli, Lisboa



DEAD COMBO

11 janeiro 2020 - Castelo Branco (Cineteatro Avenida)

25 janeiro 2020 - Sesimbra (Cineteatro João Mota)

7 Fevereiro 2020 - Estarreja (Cineteatro)

8 fevereiro 2020 - Local a anunciar

14 fevereiro 2020 - Lisboa (Local a anunciar)

06 março 2020 - Beja (Teatro Pax Júlia)

07 março 2020 - Torres Novas (Teatro Virgínia)

21 março 2020 - Porto (Local a anunciar)

28 março 2020 - Albufeira (Auditório Municipal)



MADONNA

Coliseu de Lisboa

Datas: 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de janeiro



JAMES ARTHUR

Campo Pequeno, Lisboa

19 de janeiro

A partir de 23 euros



MELANIE MARTINEZ

Campo Pequeno, Lisboa

21 de janeiro

Entre 25 euros e 40 euros



ANGEL OLSEN

22 e 23 de janeiro, Capitólio, Lisboa (organização ZDB), 25 euros

24 de janeiro, Hard Club, Porto



22 euros (pré-venda) e 25 euros (próprio dia)



CASCAIS ROCK FEST

24 e 25 de janeiro

Salão Preto & Prata do Casino Estoril

24 de janeiro: Lita Ford

25 de janeiro: Stranglers

Também confirmados: Crazy Lixx, Hot Stuff, Cutting Crew e Dare



KEANE

Coliseu do Porto, 25 de janeiro

Campo Pequeno, 26 de janeiro



A partir dos 22 euros



LINDA MARTINI

Coliseu de Lisboa, 31 de janeiro

Coliseu do Porto, 13 de fevereiro



Entre 20 euros e 25 euros



DREAM THEATER

Pavilhão de Gondomar, 1 de fevereiro

Campo Pequeno, 2 de fevereiro



40 euros



RIDE

Lisboa ao Vivo, 10 de fevereiro

Hard Club, Porto, 11 de fevereiro

25 euros

EXPLOSIONS IN THE SKY

Aula Magna, Lisboa, 11 de fevereiro

Entre 26 euros e 35 euros



MICAH P. HINSON

Teatro de Vila Real, 12 de fevereiro

Teatro Municipal da Guarda, 13 de fevereiro

CAE de Portalegre, 15 de fevereiro



5 euros em Vila Real e Portalegre, grátis na Guarda



DEVENDRA BANHART

Hard Club, Porto, 15 de fevereiro

Capitólio, Lisboa, 16 de fevereiro (esgotado) e 17 de fevereiro (nova data)



TINDERSTICKS

Teatro das Figuras, Faro, 17 de fevereiro

Aula Magna, Lisboa, 18 de fevereiro

Teatro José Lúcio da Silva, Leiria, 20 de fevereiro

Convento São Francisco, Coimbra, 21 de fevereiro

Casa da Música, Porto, 22 de fevereiro



BIG THIEF

LAV, Lisboa, 17 de fevereiro

Hard Club, Porto, 18 de fevereiro



20 euros



PATRICK WATSON

Coliseu de Lisboa, 23 de fevereiro

Casa da Música, 24 de fevereiro



Entre 28 euros e 32 euros



MEUTE

Lisboa ao Vivo, 25 de fevereiro

Hard Club, Porto, 26 de fevereiro



25 euros



GHOSTEMANE

Hard Club, Porto, 27 de fevereiro

Lisboa ao Vivo, 28 de fevereiro



22 euros



DESCONCERTO

António Zambujo, Miguel Araújo, Luísa Sobral e César Mourão

Coliseu do Porto, 2 e 3 de março e 27 de maio

Coliseu de Lisboa, 3, 4 e 5 de abril



A partir de 15 euros



CAPITÃO FAUSTO

Com Orquestra Filarmonia das Beiras

Campo Pequeno, 7 de março



A partir de 15 euros



THE MISSION

Lisboa ao Vivo, 11 e 12 de março

Hard Club, Porto, 13 e 14 de março



TEMPLES

Lisboa ao Vivo, 16 de março



23 euros (venda antecipada) e 25 euros (dia do concerto)



METRONOMY

Coliseu de Lisboa, 17 de março



RUSSIAN CIRCLES e Torche

18 de março no Hard Club, Porto

19 de março no Lisboa ao Vivo



22 euros



DIIV

Hard Club, Porto, 19 de março

Lisboa ao Vivo, 20 de março



22 euros



TOY DOLLS

Hard Club, Porto, 20 de março

Lisboa ao Vivo, 21 de março



20 euros



FAT FREDDY'S DROP

Campo Pequeno, Lisboa, 29 de março



TREMOR

São Miguel, Açores

Entre 31 de março e 4 de abril

50 euros



Juana Molina

Kathryn Joseph

Föllakzoid

Gabber Modus Operandi

Larry Gus

MadMadMad

MC Yallah & Debmaster

Pelada

Romero Martín

Sessa

Vanishing Twin

Lena D'Água

Solar Corona

Angélica Salvi

Conferência Inferno

Dirty Coal Train

Lil Kyra

In Peccatvmhttps://blitz.pt/principal/update/2019-12-10-Festival-Tremor-anuncia-os-primeiros-18-nomes-do-cartaz



ID NO LIMITS

3 e 4 de abril

Centro de Congressos do Estoril



Rejjie Snow

Kelsey Lu

Slow J

Kindness

Jordan Rakei

Ezra Collective

Moses Boyd

Coucou Chloe

Biig Piig

Joe Kay

Trikk

Lhast

Carla Prata

Shaka Lion

Holly

PEDRO

Vaarwell

Chong Kwong

Inês Duarte

L-Ali (c/ Vulto AV)

DJ Adamm

Ornella

Zé Ferreira

Co$tanza



Passes: a partir de 40 euros (mais informação aqui)



DESCONCERTO

António Zambujo, Miguel Araújo, Luísa Sobral e César Mourão

Coliseu de Lisboa, 4 de abril

A partir de 15 euros



JOSS STONE

Pavilhão Rosa Mota, Porto

5 de abril

Entre 30 euros e 40 euros



BON IVER

Altice Arena, Lisboa, 15 de abril

Entre 35 euros e 51 euros



NICK CAVE

Altice Arena, Lisboa, 19 de abril

A partir de 35 euros



MACHINE HEAD

Coliseu do Porto, 23 de abril

Coliseu de Lisboa, 24 de abril

A partir de 32 euros



YES

Campo Pequeno, Lisboa

24 de abril



LLOYD COLE

Casa da Música, Porto, 28 de abril

Casino Estoril, 29 de abril



XUTOS & PONTAPÉS com orquestra

Altice Arena, Lisboa

1 de maio

A partir de 25 euros



MICHAEL KIWANUKA

Campo Pequeno, Lisboa, 8 de maio

Pavilhão Rosa Mota, Porto, 9 de maio



Entre 27 euros e 32 euros em Lisboa e de 25 euros a 30 euros no Porto



SWANS

Hard Club, Porto, 10 de maio

25 euros



GUNS N' ROSES

Passeio Marítimo de Algés, 20 de maio

69 euros plateia em pé e mobilidade condicionada, 129 euros golden circle



HARRY STYLES

Altice Arena, Lisboa, 20 de maio

A partir de 41 euros



ALPHAVILLE

Coliseu de Lisboa, 22 de maio

Coliseu do Porto, 23 de maio



A partir de 25 euros (Lisboa) e de 35 euros (Porto)



NORTH MUSIC FESTIVAL

22 e 23 de maio

Alfândega do Porto

Confirmados: The Script



EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN

Aula Magna, Lisboa, 25 de maio

Casa da Música, Porto, 26 de maio



Entre 28 euros e 39 euros



JAMES BLUNT

Campo Pequeno, Lisboa

9 de junho

Entre 30 euros e 40 euros



NOS PRIMAVERA SOUND

Parque da Cidade, Porto

De 11 a 13 de junho

Confirmados: Pavement



ROCK IN RIO LISBOA

20, 21, 27 e 28 de junho

Parque da Bela Vista, Lisboa

Confirmados:

20 de junho: Camila Cabello e Black Eyed Peas

21 de junho: Foo Fighters e The National



MERCYFUL FATE

Sala Tejo da Altice Arena, Lisboa, 27 de junho

45 euros



VOA HEAVY ROCK FESTIVAL

Estádio Nacional, Oeiras

2 e 3 de julho

Confirmados:

System of a Down, Korn, Meshuggah e Bizarra Locomotiva (2 de julho)

Bring Me the Horizon e Mice & Men (3 de julho)



50 euros (bilhete diário) e 80 euros (passe de dois dias)



SUMOL SUMMER FEST

Ericeira

3 e 4 de julho



AEROSMITH

Altice Arena, Lisboa, 6 de julho

A partir de 59 euros



KISS

Altice Arena, Lisboa, 7 de julho



NOS ALIVE 2020

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras

8, 9, 10 e 11 de julho



8 de julho

Palco NOS

Kendrick Lamar



Palco Sagres

Black Pumas