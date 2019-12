Mariah Carey resolveu gravar um novo vídeo para o seu clássico de Natal, 'All I Want for Christmas Is You', e surge vestida de Mãe Natal sensual na nova versão. O vídeo, que pode ver abaixo, foi hoje divulgado, poucos dias depois de a canção chegar pela primeira vez, em 25 anos, à liderança do top de singles norte-americano. O disco onde a canção está incluída, "Merry Christmas", foi recentemente reeditado para celebrar o 25º aniversário.