Lady Gaga afirmou, nas redes sociais, que está tão concentrada a criar aquele que será o seu sexto álbum de estúdio que até se esquece das mais básicas noções de higiene.

"A minha assistente perguntou-me há quanto tempo não tomo banho. E eu não sei", brincou.

A autora de 'Born This Way' tem mantido o sucessor de "Joanne", de 2016, em segredo - apesar de ter dito, em março deste ano, que "estava grávida" do seu novo disco. Ainda não existe, para já, qualquer título ou data de lançamento definidos.