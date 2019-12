Iggy Pop vai receber um Grammy pela primeira vez. A academia discográfica dos Estados Unidos, responsável pela criação dos prémios, decidiu celebrar a obra do "padrinho do punk" com um Grammy especial de carreira.

Para além de Iggy Pop, serão homenageados pela "Recording Academy" seis outros artistas: Public Enemy, Sister Rosetta Tharpe, Chicago, Roberta Flack, John Prine e Isaac Hayes.

A cerimónia de entrega dos Grammys terá lugar no dia 18 de abril, em Pasadena, na Califórnia.

O compositor Philip Glass também irá ser premiado com um "Trustees Award", entregue pela academia a "indivíduos que, durante suas carreiras na música, fizeram contribuições significativas, além da performance, para o campo da gravação".

Ainda que nunca tenha vencido um prémio, Iggy Pop já foi nomeado para dois Grammys: em 1988, para Melhor Performance Hard Rock / Metal por 'Cold Metal', e em 2016, para Melhor Álbum Alternativo por "Post Pop Depression".