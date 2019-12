Os canadianos BadBadNotGood juntam-se ao cartaz do Vodafone Paredes de Coura, onde atuarão no próximo mês de agosto.

Este é o regresso da banda de Toronto ao festival do Minho, onde atuou na edição de 2017.

Também confirmado no cartaz do Vodafone Paredes de Coura está o produtor e DJ britânico Sam Shepherd, mais conhecido por Floating Points, que se apresentará em formato live.

Até agora, estes são os nomes anunciados para o festival que se realiza de 19 a 22 de agosto: Pixies, Parquet Courts, Woods, Black Country, New Road, IDLES, The Comet Is Coming, (Sandy) Alex G, Mac DeMarco, Tommy Cash, Squid, Ty Segall & Freedom Band, Yellow Days, Daughter, Floating Points e BadBadNotGood.