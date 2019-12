Foram hoje reveladas as primeiras imagens de “Respect”, o filme que contará a história de Aretha Franklin.

Jennifer Hudson foi a atriz escolhida para desempenhar o papel da lendária cantora, tendo o filme estreia marcada para outubro de 2020.

“Respect” é o primeiro filme baseado na vida de Aretha Franklin, com autorização da própria artista, que de resto escolheu pessoalmente Jennifer Hudson para a encarnar na longa-metragem.

Nascida em Memphis, no estado norte-americano do Tenneessee, em 1942, Aretha Franklin começou a cantar no coro da igreja e seria coroada rainha da soul ao longo da sua riquíssima carreira; faleceu em 2018, aos 76 anos.

Realizado por Liesl Tommy, “Respect” conta ainda com a partipação de Mary J. Blige (no papel da cantora Dinah Washington) e Forest Whitaker (como pai de Aretha).

Eis o trailer.