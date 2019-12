Os Capitão anunciaram um concerto a 7 de março de 2020, no Campo Pequeno, em Lisboa, que contará com a participação da Orquestra Filarmonia das Beiras. Sucede a 11 concertos, em teatros e com a formação tradicional da banda, durante os meses de janeiro e fevereiro.

Tomás Wallenstein, Salvador Seabra, Francisco Ferreira, Manuel Palha e Domingos Coimbra juntam-se à Orquestra Filarmonia das Beiras, composta por 48 músicos de cordas, sopros e percussão, com direcção artística e arranjos a cargo do maestro Martim Sousa Tavares e da banda.

O espetáculo do Campo Pequeno principia às 22h00 e terá os seguintes preços de bilhetes, já à venda.

Plateia - 20€

Bancada - 25€

Bancada Vis. Reduzida - 18€

Camarotes 1.ª - 25€

Camarotes 1.ª Vis. Reduzida - 18€

Camarote 1.ª Mobilidade Reduzida - 20€

Camarotes 2.ª - 20€

Camarotes 2.ª Vis. Reduzida - 15€

Galeria 1.ª - 20€

Galeria 1.ª Vis. Reduzida - 15€

Galeria 2.ª - 17,50€

Galeria 2.ª Vis. Reduzida - 15€

Já a 25 de dezembro deste ano, recorde-se, os Capitão Fausto atuam no Musicbox, em Lisboa, naquele que será o terceiro concerto de Natal da banda naquele espaço da capital.