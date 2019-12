A$AP Rocky está novamente nas bocas do mundo. O rapper norte-americano viu chegar à internet um vídeo pornográfico caseiro, que não o identifica mas os fãs rapidamente perceberam pelas tatuagens que se tratava dele. e está a ser gozado no Twitter pela sua fraca prestação: "a sex tape do A$AP Rocky é literalmente a pior", "o A$AP Rocky pôs-me a ver pornografia às 9 da manhã e nem sequer era da boa", "nem sequer percam o vosso tempo a ver. É muito fraco" e "o A$AP Rocky é o exemplo perfeito dos gajos que dizem que são viciados em sexo e que falam muito das suas proezas e depois são medíocres no ato" são alguns dos comentários.

O artista já reagiu aos comentários e aos memes que foram surgindo com a seguinte publicação: "o meu pénis e eu acordámos hoje com o distúrbio alarmante de um vídeo. Como seu advogado de defesa, estamos preparados para negar a sua fraca prestação. Uma longa lista de mulheres satisfeitas podem atestar o mesmo. Mas o que interessa aqui é ver pessoas que nunca tiveram sexo com ele a darem as suas opiniões".

Há dois meses, Rocky deu uma entrevista na qual assumiu ser viciado em sexo: "sempre fui, desde os tempos de escola. É algo que as pessoas não gostam de admitir, mas eu não me sinto envergonhado com isso". O artista já tinha dito antes ser dono de uma cama de 90 mil euros onde disse ter feito "muitas orgias" com algumas "amigas próximas". Recorde-se que o rapper manteve relações amorosas com figuras públicas como Kendall Jenner, Iggy Azalea, Chanel Iman e Teyana Taylor.