A Billboard elaborou uma lista com aqueles que diz ser os melhores álbuns LGBTQ+ de 2019.

Para a publicação, os artistas LGBTQ+ "estão finalmente numa posição em que lhes é permitido criar arte que fala não só para si, mas para a sua comunidade, com mais liberdade do que nunca".

Da lista fazem parte nomes como Adam Lambert, Kehlani, Lil Nas X, Orville Peck, Pabllo Vittar ou a cantora transgénero Kim Petras.

Confira aqui a lista, por ordem alfabética:

Adam Lambert, Velvet: Side A

Brittany Howard, Jaime

Clairo, Immunity

Greyson Chance, Portraits

Kehlani, While We Wait

Kevin Abstract, Arizona Baby

Kim Petras, Clarity

King Princess, Cheap Queen

K.Flay, Solutions

Lil Nas X, 7

Mika, My Name Is Michael Holbrook

Muna, Saves the World

Orville Peck, Pony

Pabllo Vittar, 111 1

Shura, Forevher

Tegan and Sara, Hey, I’m Just Like You

The Japanese House, Good at Falling

Tove Lo, Sunshine Kitty

Wrabel, One of Those Happy People

Young M.A, Herstory in the Making