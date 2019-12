Jonathan Davis, líder dos Korn, falou sobre o período negro que atravessou depois de ver a mãe, Holly Chavez, e a mulher, Deven Davis, morrerem no espaço de seis meses, no ano passado. Numa série documental sobre a sua banda, disponível no YouTube, o músico disse que traduziu os seus sentimentos negativos nas canções do novo álbum, "The Nothing": "todo o álbum é sobre o processo de luto de todas as coisas por que passei".

"Não é necessariamente um livro de apontamentos sobre a forma como eu passei por esse processo, como a negação ou a raiva", continua Davis, "passei por uma série de coisas diferentes. Vi-me empurrado para um lugar muito negro e penso que trouxe de volta algo negro em mim desde que as perdi".

As duas mortes ocorreram no momento em que a banda estava a gravar "The Nothing", o 13º longa-duração da sua discografia, com a mulher a ser vitimada por uma overdose acidental, aos 39 anos, em agosto de 2018. A autópsia revelou a presença de cocaína, heroína e uma série de outras drogas no seu sistema. À data, o músico reagiu, dizendo que a mulher sofria "de uma doença mental grave": "quando era ela própria, era uma mulher, mãe e amiga fantástica".

Os Korn regressam a Portugal para atuar na edição de 2020 do Festival VOA, que decorre nos dias 2 e 3 de julho no Estádio Nacional, em Oeiras.