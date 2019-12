Dua Lipa prepara-se para editar um novo álbum em 2020 e falou com o radialista Zane Lowe sobre as temáticas que aborda nas canções. Explicando que há uma canção em particular que é a sua favorita, em termos líricos, "sobre o que significa ser mulher", a artista britânica revelou alguns dos receios que tinha quando era criança.

"As pessoas não pensam necessariamente que é uma luta para nós caminha para casa à noite", começou por dizer, "quando eu ia para casa, vinda da escola, e estava escuro e havia rapazes nas ruas a andar de bicicleta ou assim, andava como o Wolverine, com as chaves entre os dedos. Basicamente, corria para casa".

Lipa falou também sobre as opções estéticas de "Future Nostalgia", que diz ser bastante influenciado pelo disco sound: "depois de andar em digressão durante tanto tempo, queria que o disco fosse mais instrumental. E senti-me mais confortável em estúdio, portanto fui para lá e disse o que queria em termos de produção, algo que não fiz no meu primeiro álbum".