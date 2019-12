Foi divulgada na íntegra a primeira gravação de sempre feita pelos Smiths, em 1982.

'I Want a Boy For My Birthday', versão de uma canção de 1962 do grupo pop The Cookies, foi partilhada no YouTube por Dale Hibbert, engenheiro de som e antigo baixista da banda de Morrissey e Marr.

O tema, uma maqueta, era conhecido pelos fãs dos Smiths há já algum tempo, mas apenas sob a forma de alguns trechos e nunca na sua versão completa. Ouça-o aqui: