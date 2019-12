Olhar para a última década da música feita em Portugal sem pensar em Márcia é passar ao lado de um dos maiores valores da escrita de canções que o país viu crescer. Talvez por isso esta estreia da artista no Coliseu dos Recreios, em Lisboa - sala emblemática que, ao longo, de décadas tem vindo a acolher, aconchegar e aclamar os maiores vultos da cultura nacional -, seja um dos maiores reconhecimentos que lhe poderia ter sido oferecido. Mais do que prémios ou aplausos da crítica, a possibilidade de passar a pente fino dez anos de canções-histórias com um público vibrante e caloroso foi aproveitada de forma emocionada e apaixonada, quer em palco quer fora dele.

'A Pele que Há em Mim', canção que abriu o livro das histórias de Márcia, em 2009, deu o mote para um concerto que foi sobrevoando os momentos mais especiais da sua discografia, prestando maior atenção ao mais recente capítulo, 'Vai e Vem'. Entre a agitação de 'Cabra-Cega', o sussurrar bonito de 'Manilha' e a bonança de 'Tempestade', foi colocando os trunfos à vista no palco circular, montado bem no centro da sala. "Olá. Boa noite. Obrigado pela vossa receção. Foram vocês que me trouxeram até aqui. É só isso. Obrigada". De guitarra elétrica a tiracolo, seguiu sem delongas por um 'Corredor' que mostrou bem a mestria com que trabalha as palavras que canta.

No casulo do palco, rodeada por uma banda que seguiu cada passo seu com devoção, ofereceu então 'Tempo de Aventura', com as suas teclas sublimes, e os ritmos cortantes de um 'Ao Chegar' que se deixa embalar entre a contemplação da viagem e a suavidade de um solo brilhante de guitarra, ajudando a relembrar-nos porque "Vai e Vem" é um álbum que roça a perfeição. Confessando que não pretendia alongar-se a falar, "a minha missão é cantar para vocês", saiu da zona de conforto e subiu até ao camarote presidencial para uma meia versão e uma versão cheia: primeiro, pediu emprestada uma 'Até ao Verão' que escreveu para a voz de Ana Moura e ofereceu-a a capella; depois, com a colaboração da plateia gritou a "liberdade, liberdade" de 'A Presença das Formigas', de José Afonso.

A doçura dura, e arrepiante, de 'Mil Anos' apontou o caminho de volta ao casulo, com 'Menina' a agitar novamente os ânimos, 'Bom Destino' a ser secundada, palavra por palavra, pela plateia e 'Do que Eu Sou Capaz' a puxar pelo calor da guitarra acústica. "Vocês tiram-me o ar, de felicidade", foi a resposta aos aplausos do público, antes do sopro tropical de 'A Insatisfação'. "Bem, que noite emocionante! Vocês fazem-me muito feliz", exclamou, para logo de seguida dedicar 'Lado Oposto' a quem a acompanhou na última década, aproveitando, também, para apresentar os músicos que a acompanharam em palco.

O regresso para um curto encore fez-se com a intimidade apaziguadora de 'Amor Conforme' e 'Desmazelo', recuperado a "Casulo", de 2013, com a voz por vezes áspera mas sempre doce de Márcia a encontrar eco nas dezenas de estrelas que se acenderam na plateia. Sozinha, mais uma vez, colocou um ponto final na atuação com um momento inesperado. "Preparei uma surpresa para vocês, daí ter ido trocar de roupa (sempre quis fazer isto). E porquê? É uma canção nova", explicou, "quero que a guardem na vossa memória de forma diferente do resto. É uma canção para o futuro. Fui eu que fiz tudo. O futuro entusiasma-me imenso". Embrulhada em novas texturas, deixou nascer mais uma história, daquelas que são só suas, entre uma "lua cheia" e algum "desdém". "Vai passar tudo amanhã". Tudo, menos a sensação boa de um concerto que encerrou um extenso capítulo e abriu uma série de novas possibilidades.