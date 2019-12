Em 2020, irá realizar-se em Oeiras um novo festival de música.

De nome Jardins do Marquês Oeiras Valley, o evento acontecerá ao longo de sete dias, prometendo levar até aos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, um programa musical mas também gastronómico.

O primeiro concerto confirmado para a edição de estreia do Jardins do Marquês Oeiras Valley é o do veterano Cat Stevens (que desde a conversão ao Islamismo se chama Yusuf Islam), com atuação marcada para 4 de julho.

Segundo o comunicado de imprensa, o festival Jardins do Marquês terá dois palcos: um dedicado aos grandes nomes e outro para artistas emergentes e concertos mais intimistas.

Antes dos concertos, será servido um jantar especial: um menu de degustação da autoria do chef Vítor Sobral; o bilhete para o mesmo poderá ser adquirido no mesmo local que as entradas para os concertos.

Estes são os preços dos bilhetes para o espetáculo de Cat Stevens:

Plateia VIP – 85€

Plateia VIP Lateral – 80€

Plateia A – 75€

Plateia B – 70€

Plateia C – 65€

Plateia em Pé – 40€