Capicua, que hoje celebra o seu 37º aniversário, acaba de revelar o vídeo de 'Planetário', uma das canções do seu vindouro álbum, “Madrepérola”.

Escrito pela rapper em colaboração com Mallu Magalhães, que também toca guitarra no tema, 'Planetário' tem beat de Stereossauro, baixo de Pedro Geraldes e produção de D-One.

Quanto ao vídeo, assinado por André Tentugal, “retrata com delicadeza e simplicidade corpos de mulheres como esculturas vivas”, pode ler-se em comunicado.

“A 'Planetário' é a mais cor-de-rosa das músicas do novo disco. Acho que não escrevia um tema tão doce desde a ‘Casa no Campo’. E tratando-se de doçura, a Mallu era a parceria perfeita. Que privilégio poder contar com a sua alegria!”, afirma Capicua. “É um tema romântico em todos os sentidos. E um bom exemplo de três coisas que tentei explorar neste disco: o lado solar da minha escrita e da minha música, a ligação ao Brasil e a mistura de instrumentos tocados com beats sample-based, num equilíbrio entre um método de composição mais típico do hip-hop e a organicidade dos instrumentos”.

Quanto ao vídeo, “a ideia é retratar corpos de mulheres como esculturas vivas, mostrando os detalhes da pele com cuidado e deixando revelar as constelações que se desenham entre sinais, como quem une os pontos. Delicadeza e simplicidade. Sendo que, num mundo em que tudo é carregado de estímulos e saturado de informação, pode dizer-se que estes quatro minutos de vídeo abrem espaço à poesia e à contemplação”.