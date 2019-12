A cantora Camila Cabello pediu publicamente desculpas por ter usado termos racistas, no passado.

O pedido de desculpas surge após terem sido recuperados vários tweets feitos por Cabello, entre 2012 e 2013, na qual utiliza termos pejorativos para com afro-americanos.

"Quando era mais nova, usei linguagem de que me envergonho e da qual me arrependerei para sempre", afirmou.

"Era ignorante. Assim que aprendi sobre a história, o peso e o verdadeiro significado por detrás desta linguagem horrível e dolorosa, envergonhei-me por tê-la usado".

"Pedi desculpas então e peço novamente desculpas agora. Nunca magoaria alguém de forma intencional, e lamento-o do fundo do meu coração".

"Esses erros não representam a pessoa que sou ou a que alguma vez fui", continuou. "A minha posição é pelo amor e pela inclusão, e o meu coração nunca teve nenhum grama de ódio ou divisão".

Recorde-se que Camila Cabello é um dos nomes presentes no cartaz do Rock In Rio-Lisboa, atuando no dia 20 de junho.