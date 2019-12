Os Black Pumas, dupla formada pelo produtor Adrian Quesada e pelo cantor e compositor Eric Burton, irão estrear-se em Portugal com um concerto no festival NOS Alive.

A banda irá atuar no dia 8 de julho, primeiro dia do festival de Algés, no Palco Sagres.

Consigo virão os temas do seu álbum de estreia, homónimo, editado este ano e que lhes valeu uma nomeação para um Grammy de Melhor Artista Novo.

Pelo NOS Alive passarão ainda nomes como Kendrick Lamar, Taylor Swift, Billie Eilish, Faith No More e Da Weasel, entre muitos outros.

O NOS Alive decorre nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés. O passe de 4 dias custa 189 euros, sendo que existe um passe de 3 dias (8, 9 e 10 de julho) ao preço de 159 euros, enquanto o bilhete diário tem o preço de 69 euros.