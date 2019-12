Quando pensamos em adolescentes de sucesso, que se tornam figuras com apelo à escala planetária quase instantaneamente, a ideia que primeiro nos ocorre é: “Um acidente à espera de acontecer”. A cantora-sensação do momento podia muito bem cair nessa categoria – e quem sabe se não cairá? –, mas o certo é que, até ver, tudo parece correr-lhe de feição. Dona de uma voz bonita, autora e intérprete de uma música que se propõe quebrar regras instituídas há décadas no mundo da pop, apoiada por milhões de fãs, esforçada, preocupada com o ambiente, defensora dos direitos dos animais, vegetariana convicta… Tudo atributos e detalhes da vida de Billie Eilish que quem acompanha o seu percurso de perto conhece bem mas que comprovámos, presencialmente, na entrevista que nos deu poucas horas antes de se estrear em palcos nacionais.

Chegados ao local onde decorreria a conversa, deparámo-nos com o aparato normal neste tipo de situações: managers, pessoal da editora, outros jornalistas, todos visivelmente nervosos por saber que as atenções recairiam sobre uma nova estrela de apenas 17 anos, que, como tal, se revela bastante imprevisível sempre que fala à imprensa. A azáfama que se vive no momento em que, finalmente, Eilish entra na sala contrasta com o silêncio que se seguiria: holofotes, microfones, câmaras fotográficas e de filmar e uma gigante tela de chroma key ajudam a criar o ambiente para a primeira entrevista, radiofónica, a uma emissora francesa que se deslocou propositadamente a Lisboa para falar com ela.

A artista chega, ladeada pela mãe, que a acompanha sempre de perto, e pela manager, com ar visivelmente aborrecido, mascando pastilha elástica e escondendo os olhos azul-mar por trás de uns minúsculos óculos de sol. Não parecia aborrecida com o facto de ter entrevistas para fazer, era mais aquele enfado típico de uma adolescente que repete “duh” vezes sem conta (interjeição que, de resto, ajudou a trazer de novo para o vocabulário corrente com o seu primeiro grande sucesso, ‘Bad Guy’). O facto de ter torcido os dois tornozelos no espaço de um mês — levando mesmo a uma rotura de ligamentos – e de estar a passar por uma crise de sinusite não ajudava, certamente.

A conversa que se seguiu, uma entrevista assinada por Mário Rui Vieira, pode ser lida na BLITZ Especial Melhores de 2019, 148 páginas com o mais completo retrato do ano. “Sempre quis tornar-me independente, mas não sei se posso realmente pensar em estar sozinha na minha vida. Não consigo porque sou famosa”, desabafará a artista, que cumpriu em dezembro 18 anos.

