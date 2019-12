A Billboard divulgou a sua lista para os que considera terem sido os melhores álbuns rock / indie do ano de 2019.

Da lista fazem parte bandas como os Raconteurs, de Jack White, American Football, Baroness, Cage the Elephant e Slipknot, bem como artistas como Bruce Springsteen e Orville Peck.

O primeiro lugar coube a "Father of the Bride", novo álbum dos Vampire Weekend, que "posiciona Ezra Koenig e companhia como dad rockers amigáveis e terra-a-terra, com jeito para cânticos repetitivos e duetos country fofos".

Confira aqui a lista:

25. Pup, Morbid Stuff

24. The Raconteurs, Help Us Stranger

23. Volbeat, Rewind, Replay, Rebound

22. Bruce Springsteen, Western Stars

21. American Football, American Football

20. Girl in Red, Chapter 2

19. Orville Peck, Pony

18. Vagabon, Vagabon

17. Baroness, Gold & Grey

16. Cage the Elephant, Social Cues

15. Angel Olsen, All Mirrors

14. Big Thief, U.F.O.F.

13. Pronoun, I’ll Show You Stronger

12. Alcest, Spiritual Instinct

11. Bleached, Don’t You Think You’ve Had Enough?

10. Brutus, Nest

9. Charly Bliss, Young Enough

8. Sharon Van Etten, Remind Me Tomorrow

7. Nick Cave and the Bad Seeds, Ghosteen

6. Better Oblivion Community Center, Better Oblivion Community Center

5. Maddie Ross, Never Have I Ever

4. Slipknot, We Are Not Your Kind

3. Brittany Howard, Jaime

2. Oso Oso, Basking in the Glow

1. Vampire Weekend, Father of the Bride