A notícia de que John Frusciante irá voltar a juntar-se aos Red Hot Chili Peppers deixou, naturalmente, os fãs da banda californiana em polvorosa.

Um deles decidiu homenagear o guitarrista com um vídeo colocado no YouTube, que mostra os melhores solos de guitarra de Frusciante dentro e fora dos Red Hot Chili Peppers.

O vídeo, partilhado a 15 de dezembro, dia do anúncio do regresso de Frusciante, já conta com mais de 170 mil visualizações. Veja aqui: