Os Slipknot divulgaram esta semana um novo vídeo, para 'Nero Forte', tema retirado ao seu novo álbum, "We Are Not Your Kind".

O vídeo promete alimentar os pesadelos de muitos, mostrando a banda com as suas tradicionais máscaras, a interpretar a canção sob uma forte luz de néons.

Para além do vídeo, os Slipknot divulgaram ainda as datas da sua nova digressão europeia, que não contempla Portugal.

A banda de Corey Taylor irá começar nova tour pelo Velho Continente a 14 de janeiro, em Dublin, seguindo-se países como o Reino Unido, Holanda, França, Alemanha, Hungria ou Noruega. O último concerto está marcado para 24 de fevereiro, em Helsínquia.