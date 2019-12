Os ingleses Daughter são a nova confirmação do Vodafone Paredes de Coura.

A banda criada pela cantora e compositora Elena Torna junta-se assim a um cartaz que conta já com confirmações como Pixies ou Idles.

Depois do impacto da estreia “If You Leave”, de 2013, os Daughter editaram, em 2016, “Not To Disappear”, encontrando-se agora a preparar um novo álbum.

A edição de 2020 do Vodafone Paredes de Coura acontece de 19 a 22 de agosto, na vila minhota.



Anunciados foram já concertos de Pixies, Parquet Courts, Woods, Black Country, New Road, Mac DeMarco, Tommy Cash, Squid, Ty Segall & Freedom Band, Yellow Days e Daughter.

Os passes custam 95 euros.