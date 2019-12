O cantautor e ator Patxi Andión faleceu esta quarta-feira num acidente de viação em Cubo de la Solana, província de Sória, Espanha.

O acidente, avança o El País, terá tido lugar às 7h55 (hora de Lisboa) ao quilómetro 59 da auto-estrada A-15, na província de Soria. O músico conduzia um Land Rover, que terá saído da sua faixa de rodagem. Contava 72 anos.

Com uma ligação forte a Portugal, que começou no tempo da ditadura (chegou a ser expulso do país pela Pide), Patxi Andión deu em setembro vários concertos no nosso país, comemorativos de 50 anos de carreira.

No passado mês de novembro, lançou o álbum "La Hora del Lobicán", disco em que assinalava, precisamente, o meio século de canções - o disco de estreia, "Retratos", data de 1969.

No tempo do franquismo a sua obra sofreu censura e o músico esteve exilado França, contexto que o ligou à música de intervenção portuguesa produzida na mesma época.

A relação com o nosso país remonta a 1969, através do programa "Zip Zip" e da amizade do músico com José Carlos Ary dos Santos, que traduziu algumas das suas canções e as entregou à voz de Tonicha.

Nas várias visitas a Portugal, Patxi aprendeu a nossa língua e conheceu José Afonso, a quem se referia como “amigo Zeca”, nos estúdios da Tóbis, em Lisboa, onde se gravava o "Zip Zip". No mesmo dia foi expulso do país pela Pide.

A 24 de março de 1974, nas vésperas da Revolução de Abril, atuou pela primeira vez em Portugal, num Coliseu dos Recreios lotado, sob vigilância da Pide/DGS.

Ao longo da sua carreira, interpretou canções de José Afonso como 'Venham Mais Cinco' ou 'Traz Outro Amigo Também', que celebrou em 2017 entre nós em concertos de homenagem ao músico português. No mesmo ano recebeu uma Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores.

No recente “La Hora del Lobicán” incluiu uma interpretação de 'Vaga no Azul Amplo, Solta', composta sobre um poema de Fernando Pessoa, e originalmente editada em "Para Além da Saudade", álbum de 2007 de Ana Moura. "Nada como Pessoa para aprofundar o que é o mais elementar", afirmou Andión em entrevista ao El País em novembro passado.

Nascido em Madrid no ano de 1947, foi levado com poucos dias para o País Basco, região de onde eram originários os seus pais e com a qual manteria profunda identificação ao longo da sua vida. Depois de um período rock and roll na década de 60, tornou-se cantautor comprometido nos anos 70, colaborando com diversas organizações antifranquistas, o que levaria ao seu exílio em França.

'Puedo Inventar', 'La Casa Se Queda Sola', 'Tiempo, Tiempo', 'Quién Sabe Si Volverá Otra Vez a Amanecer' e 'Porque Me Duele la Voz' são algumas das canções mais notórias do seu período de maior fulgor discográfico, a década de 70.

Na referida entrevista, uma das últimas que terá concedido, Andión defende que "a música de protesto representa uma era e hoje a sociedade civil exige outras coisas, presa à usabilidade e obsessão para se divertir".