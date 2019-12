Billie Eilish, uma das grandes revelações de 2019, completa esta quarta-feira 18 anos e resolveu celebrar com os fãs partilhando uma vídeo-montagem com os fãs no Instagram. As imagens compõem uma espécie de retrospetiva da sua ligação com a música, podendo os seguidores vê-la em criança a tocar piano e guitarra junto com imagens de concertos recentes. "Olá, o meu nome é Billie e vou tocar uma canção que inventei nesta guitarra" é a frase que abre o vídeo que pode ser visto abaixo.

O álbum de estreia de Billie Eilish, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", foi considerado um dos álbuns de 2019 pela redação da BLITZ e a entrevista que fizemos à artista norte-americana pode ser lida, na íntegra, na revista especial de balanço do ano que chegou recentemente às bancas.