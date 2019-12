Foram divulgadas as listas preliminares de nomeados para os Óscares. A cerimónia irá decorrer no dia 9 de fevereiro de 2020 em Los Angeles e, até lá, estas listas serão reduzidas a cinco nomes.

Uma vez mais, a Academia premiará a Melhor Canção Original utilizada num filme, com alguns nomes de respeito presentes nesta primeira lista: Beyoncé (por 'Spirit', de "O Rei Leão"), Thom Yorke e Flea ('Daily Battles', "Os Órfãos de Brooklyn"), Elton John ('(I'm Gonna) Love Me Again', "Rocketman") ou Pharrell Williams ('Letter to My Godfather', "The Black Godfather"), por exemplo.

De fora ficaram temas como 'Beautiful Ghosts', que Taylor Swift escreveu especialmente para a versão para cinema do musical "Cats". A canção vencedora irá suceder a 'Shallow', de Lady Gaga e Mark Ronson, que venceu este ano.

Eis todas as canções nomeadas para o Óscar de Melhor Canção Original:

'Speechless', "Aladdin"

'Letter To My Godfather', "The Black Godfather"

'I’m Standing With You', "Um Ato de Fé"

'Da Bronx', "The Bronx, USA"

'Into The Unknown', "Frozen II"

'Stand Up', "Harriet"

'Catchy Song', "O Filme Lego 2"

'Never Too Late', "O Rei Leão"

'Spirit', "O Rei Leão"

'Daily Battles', "Os Órfãos de Brooklyn"

'A Glass of Soju', "Parasite"

'(I’m Gonna) Love Me Again', "Rocketman"

'High Above The Water', "Toni Morrison: As Muitas Que Eu Sou"

'I Can’t Let You Throw Yourself Away', "Toy Story 4"