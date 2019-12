Nick Cave continua a responder às questões colocadas pelos fãs no site The Red Hand Files e desta vez resolveu prestar atenção a uma pergunta sobre drogas. Depois de o admirador Craig o questionar sobre se alguma sensação de euforia enquanto sóbrio foi tão intensa quanto uma sensação de euforia sob o efeito de drogas, o músico australiano resolveu falar sobre tudo o que os estupefacientes lhe trouxeram de mau.

"Craig, não tenho a certeza se alguma vez consegui chegar a esses estados enquanto sóbrio, mas também nunca fui tão baixo como quando tomava essas 'amorosas substâncias'", começou por dizer antes de listar algumas das experiências más que teve sob o efeito de drogas.

Começando por recordar o tempo em que foi "espancado em esquadras da polícia" e "desumanizado em clínicas de reabilitação", Cave prossegue: "experiências quase mortais, pensamentos suicidas, overdoses rotineiras, pouca motivação, ossos partidos, ser roubado, gostar do Charles Bukowski, incapacidade de ter prazer físico e social, mentalidade de rebanho, amigos mortos, relações maradas, abcessos, acidentes de carro, psicoses, ler 'O Hobbit', subnutrição, impotência criativa, perdas de tempo épicas, cantar de forma chata (ainda a trabalhar nisso), dizer merda (também ainda a trabalhar nisso), doenças que podem causar a morte e não telefonar à minha mãe no aniversário dela".

"Ghosteen", o mais recente disco de Nick Cave & The Bad Seeds, foi considerado o melhor álbum internacional de 2019 pela redação da BLITZ, valendo-lhe o protagonismo na capa da revista especial de balanço do ano que chegou recentemente às bancas. O músico britânico regressa a Portugal no próximo ano para um concerto a 19 de abril na Altice Arena, em Lisboa.