Os Pearl Jam disponibilizaram nas várias plataformas de streaming o álbum "Vault 9: Live in Seattle 12/8/93", como "prenda de Natal" para os fãs.

O álbum regista o concerto que a banda deu na Mercer Arena, a 12 de agosto de 1993, ano em que foi editado o clássico "Vs." - casa para temas como 'Even Flow', 'Jeremy' ou 'Go'.

Para além do seu lançamento em versão digital, este disco será também editado em vinil, no dia 27 de dezembro, podendo ser adquirido através do website dos Pearl Jam.

Ouça aqui "Vault 9: Live in Seattle 12/8/93":