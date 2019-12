Sérgio Praia é António Variações há demasiado tempo, admite. O ator, que começou por idolatrar Ney Matogrosso e Amália antes de chegar a António, aceitou protagonizar este filme há mais de dez anos. Erguê-lo foi uma autêntica viagem de montanha russa. Nas vésperas da estreia de “Variações”, abriu o seu coração. Também ele, afinal, teve pressa de sair do Furadouro, Ovar, para se descobrir em Lisboa. Aos 42 anos, os pontos de contacto com Variações não são mera coincidência.

“Ele precisou de tempo, mesmo depois de ter morrido, para fazer as pazes com, este país”, diz-nos Praia, numa entrevista a Mário Rui Vieira, em que recorda o moroso processo até se tornar protagonista daquele que se tornaria o filme português mais visto no ano.

Na edição especial da BLITZ que, ao longo de 148 páginas, faz o balanço de 2019, dedicamos 8 páginas ao filme que teve entrada relâmpago no top 5 do ‘box office’ do cinema português dos últimos dez anos – até meio de dezembro, foram quase 278 mil pessoas a vê-lo em todo o país, gerando uma receita bruta de quase um milhão e meio de euros.

João Maia, o realizador, e Armando Teixeira, obreiro da banda-sonora e líder da banda que se formou a partir do filme (com o próprio Praia como vocalista), completam o tema Variações na revista que passa em revista o ano.

