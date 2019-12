A cantora britânica Jessie J está de regresso a Portugal, para uma atuação no festival MEO Marés Vivas.

Jessie J irá subir ao palco no dia 19 de julho, o último dia do festival, e junta-se assim a Liam Payne e a James Arthur no cartaz do mesmo.

Este será o sexto concerto de Jessie J no país, e servirá para apresentar "R.O.S.E.", o seu último trabalho de originais.

Este ano, Jessie J marcou presença no festival EDP Cool Jazz e, em 2018, atuou no Rock In Rio-Lisboa.

O MEO Marés Vivas é organizado pela PEV Entertainment e terá lugar de 17 a 19 de julho, em Vila Nova de Gaia.

Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais, a preços que vão dos 38 euros (diário) aos 70 euros (passe). Também existem passes VIP ao preço de 180 euros.