Os Red Hot Chili Peppers anunciaram esta semana que o guitarrista John Frusciante iria regressar à banda, levando à saída de Josh Klinghoffer, que entrara para a banda em 2007 e, a partir de 2009, ocupou em permanência o lugar de Frusciante.

"O Josh é um músico maravilhoso, que muito respeitamos e amamos. Sentimo-nos muito agradecidos pelo tempo que passámos com ele e por tudo aquilo que ele partilhou connosco", afirmou a banda, num curto comunicado partilhado no Instagram.

O último concerto de Klinghoffer com os Red Hot Chili Peppers teve lugar em Los Angeles, no passado dia 2 de novembro, quando nada fazia prever que o guitarrista iria abandonar os autores de "Californication".

O espetáculo, cujas receitas reverteram a favor do Silverlake Conservatory of Music (fundado por Flea em 2001), está disponível na íntegra no YouTube e contou também com uma participação especial de Eddie Vedder.

Veja aqui esse concerto: