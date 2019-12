A DJ e produtora ucraniana Miss K8 é a nova confirmação para o festival RFM Somnii, que regressa à Praia do Relógio, na Figueira da Foz, para aquela que será a oitava edição, nos dias 10, 11 e 12 de julho. A artista junta-se assim aos já anunciados Dimitri Vegas & Like Mike.

Oriunda de Kiev, Miss K8 dedica-se às sonoridades mais agressivas das eletrónicas, especialmente ao techno hardcore, sendo reconhecida como "a deusa do hardcore". Depois do álbum "Magnet", de 2016, a artista tem vindo a ganhar pontos com singles como 'Raiders of Rampage', 'Out of the Frame' ou o mais recente 'Elevate', estando neste momento no 69º lugar da lista de melhores DJs do mundo da DJ Mag.

Os passes para os três dias de festival estão à venda nos locais habituais por €41,85 e €90,08 (VIP).