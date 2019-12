Os irlandeses Inhaler são a nova confirmação para o cartaz do NOS Alive. A banda irá atuar no dia 9 de julho, no Palco Sagres, juntando-se assim aos anteriormente confirmados Parov Stelar e Seasick Steve.

A banda, que tem como frontman Elijah Hewson, filho de Bono (U2), e que ainda não editou qualquer LP, virá apresentar as suas canções de travo psicadélico e indie.

Para além dos nomes citados, pelo NOS Alive passarão ainda Kendrick Lamar, Taylor Swift, Billie Eilish, Faith No More e Da Weasel, entre muitos outros.

O NOS Alive decorre nos dias 8, 9, 10 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés. O passe de 4 dias custa 189 euros, sendo que existe um passe de 3 dias (8, 9 e 10 de julho) ao preço de 159 euros, enquanto o bilhete diário tem o preço de 69 euros.