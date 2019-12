No mesmo ano em que celebrou o seu 25º aniversário, 'All I Want For Christmas Is You', tema icónico de Mariah Carey, alcançou em feito inédito: atingiu o primeiro lugar das tabelas de vendas nos Estados Unidos.

Desde o seu lançamento, o máximo que 'All I Want For Christmas Is You' havia conseguido foi um terceiro lugar na tabela da Billboard, em 2018. Em 1994, ficou-se pelo sexto lugar.

'All I Want For Christmas Is You' conseguiu, ainda, um feito com mais de 60 anos: tornou-se na primeira canção natalícia a chegar ao número um após 'The Chipmunk Song', de David Seville, em 1958. E é, também, a canção que mais tempo precisou até chegar ao primeiro lugar.

Este é o 19º êxito da cantora norte-americana em toda a sua carreira, ficando a apenas um de distância dos Beatles, e permite-lhe fazer agora parte de um grupo restrito: para além de Mariah Carey, apenas Christina Aguilera, Britney Spears e Usher conseguiram chegar ao topo da tabela nas décadas de 90, 00 e 10.

Caso 'All I Want For Christmas Is You' se mantenha na mesma posição na semana de 4 de janeiro, Carey tornar-se-à na primeira artista a ter um "número um" em quatro décadas diferentes.